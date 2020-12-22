خبراء المتفجرات الاتراك يتدربون في الاعمال الهندسية

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يتدرب خبراء المتفجرات من القوات المسلحة التركية في بلدنا لأداء مهام الدعم الهندسي في معسكرات هندسية مصممة خصيصًا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه خلال التدريبات التعليمية يستكشف خبراء المتفجرات المنطقة ويقومون بتطهير الاراضي من الألغام باستخدام معدات خاصة وكلاب مدربة.

عند الانتهاء من العملية التحضيرية سيشارك خبراء المتفجرات الاتراك في تطهير أراضينا المحررة من الألغام.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16086277313699555145.mp4