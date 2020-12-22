  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في جورجيا

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    تبيليسي، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3 آلاف و64 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 212 ألف و526 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2182 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 188 الف و408 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
    انخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا خلال العام الجاري
    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    الجزائر تطلب من فرنسا دفع 100 مليار يورو كتعويض لها
    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
    187 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
    اول قطار تركي للصادرات يصل الى محطته الاخيرة في شيان الصينية
    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في جورجيا