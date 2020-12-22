ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في جورجيا

تبيليسي، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3 آلاف و64 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 212 ألف و526 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2182 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 188 الف و408 مصاب من الوباء.