الجزائر تطلب من فرنسا دفع 100 مليار يورو كتعويض لها

باريس، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يجب على فرنسا أن "تتبع مسار الشعوب الديمقراطية الكبيرة" وأن تدفع تعويضات للجزائر، كما دفعت إيطاليا لليبيا (3.4 مليارات يورو) في عام 2008 والمملكة المتحدة إلى كينيا وكندا للهنود الأمريكيين وأستراليا إلى السكان الأصليين وألمانيا الى فرنسا بمليارات اليورو كتعويض عن احتلال ألمانيا لأراضيها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "RT France" التلفيزيونية ان هذه الكلمات قالها المؤرخ الجزائري صديق لاركش في حين يجري إعداد التقرير الخاص بالاستعمار الفرنسي للجزائر.

قال إن فرنسا لن تكون قادرة على التخلص من التزامها بالتعويض عن الجرائم المرتكبة في الجزائر والضرر الاستعماري. ويقدر مبلغ التعويض بنحو 100 مليار يورو. يجب تحديد المبلغ الدقيق بعد حساب سرقة خزينة "داي" (حوالي 4 مليارات يورو) في العاصمة الجزائرية وجرائم ضد مئات الآلاف من الناس في الفترة ما بين سنوات 1830 و1962 ونهب ملايين الهكتارات من الأراضي وجعل الغالبية العظمى من السكان اميين والعواقب المأساوية للتجارب النووية والكيميائية التي أجرتها فرنسا في هذا البلد منذ عام 1978 على حياة الإنسان والطبيعة.

يذكر انه في الأيام الأخيرة، أجرى رئيسا كلا البلدين مكالمة هاتفية. وسيكون تقرير عن تعويضات فرنسا جاهزا في شهر يناير.