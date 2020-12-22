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    وزير الخارجية الاذربيجاني يتسلم نسخة أوراق اعتماد السفير الاندونيسي

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٦]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    تسلم وزير الخارجية الاذربيجاني نسخة اوراق اعتماد السفير الاندونيسي الجديد حلدي حامد.

    افادت وكالة أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف هنأ حلدي حامد بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده في اذربيجان متمنيا له دوام النجاحات. تحدث الوزير عن علاقات الصداقة القائمة بين اندونيسيا واذربيجان مشيرا الى حرص الطرفين على تعزيزها. أعرب الجانبان عن ارتياحهما على مستوى التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب.

    من جانبه هنأ السفير الاندونيسي حكومة اذربيجان وشعبها بمناسبة تحرير اراضيها والنصر العظيم. قال ان بلاده تبدي دائما احتراما لوحدة اراضي اذربيجان وستواصل دعمها للموقف الاذربيجاني العادل في ضمان السلام في المنطقة.

    ونقل السفير تحيات وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي الى نظيرها الاذربيجاني. قال انه سيبذل كل ما في وسعه للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

    اعرب الوزيرعن شكره للسفير قائلا ان هنا امكانيات كبيرة لتوسيع علاقات الصداقة والتعاون مع اندونيسيا.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني يتسلم نسخة أوراق اعتماد السفير الاندونيسي
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