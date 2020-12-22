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    رياضة


    3 لاعبين اذربيجانيين للشطرنج يتأهلون للبطولة الاوروبية

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٢٢]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    انتهت البطولة الاوروبية للشطرنج الخاطف عبر الاتصال المرئي. شارك فيها لاعبون من اذربيجان ايضا.

    افادت وكالة أذرتاج ان 3 لاعبين اذربيجانيين تأهلوا للمشاركة في البطولة الاوروبية القادمة نتيجة النقاط التي كسبوها وهم إلتاج سفرلي وجوناي محمدزاده وكنعان قارايف.

    AZERTAG.AZ :3 لاعبين اذربيجانيين للشطرنج يتأهلون للبطولة الاوروبية
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