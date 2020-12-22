انخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا خلال العام الجاري

تبيليسي، 22 ديسمبر، أذرتاج

حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا خلال فترة أشهر يناير ونوفمبر بلغ 10 مليارات و4ر202 مليون دولار وذلك اقل بنسبة 6ر14 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من عام 2019م.

أفادت أذرتاج أن بيان جهاز الاحصاءات الوطنية الجورجية أن قيمة الصادرات في التجارة الخارجية الجورجية خلال الفترة المذكورة كانت 3 مليارات و4ر16 مليون دولار وذلك اقل بنسبة 3ر11 في المائة مقارنة بالأشهر الـ11 من العام السابق. وأما قيمة الاستيراد فانخفضت بنسبة 9ر15 في المائة لتشكل 7 مليارات و186 مليون دولار.

عزيزوف مراسل اذرتاج