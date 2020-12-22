صحفي مصري يكتب عن الانتصار العظيم لاذربيجان في حربها الوطنية

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

كتب الصحفي ابو بكر ابو المجد رئيس تحرير وكالة انباء "آسيا اليوم" المصرية مقالا عن الانتصار المجيد لاذربيجان في حربها الوطنية ودور الزعيم القومي الراحل حيدر علييف في بناء الجيش المقتدر مع الاستناد على كلماته وافكاره عن الجيش الاذربيجاني القادر على الدفاع عن اراضي الوطن.

كتب الصحفي المصري: "انتهت الحرب الوطنية الأذربيجانية التي استمرت 44 يوما بداية من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2020م بالنصر التاريخي لأذربيجان، وتمت استعادة وحدة أراضي أذربيجان! وتحقق هذا الانتصار التاريخي، في المقام الأول، بالإرادة الحرة لرئيس جمهورية أذربيجان، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والشجاعة التي أظهرها الجيش الأذربيجاني المنتصر في ساحة المعركة.

ويرتبط تاريخ إنشاء القوات المسلحة الأذربيجانية التي تركت بالفعل بصماتها المجيدة في فنون القتال العالمية الحديثة هذا اليوم ارتباطا وثيقا باسم حيدر علييف الذي لا يُنسى والذي كرس حياته للنضال من أجل مستقبل شعبه وسعادته وحريته واستقلاله."

كذلك اطلع الصحفي قراءه على افكار وأقوال الزعيم القومي الأذربيجاني عن الوطن الأم والشعب والجيش و”قراباغ” في سنوات مختلفة مشيرا الى انها ما زالت تقود الشعب الأذربيجاني وجيشه إلى انتصارات مجيدة.