وزارة الدفاع الجورجية تنوي شراء طائرات مسيرة جديدة

تبليسي، 22 ديسمبر، أذرتاج

ستحصل وزارة الدفاع الجورجية على مركبات جوية عملياتية واستطلاعية وتكتيكية ومقاتلة بدون طيار في عام 2021 لزيادة القدرات الدفاعية للبلاد وضمان الأمن المستدام.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن وزير الدفاع الجورجي بالإنابة إيراكلي غاريباشفيلي الذي قدم الجزء الدفاعي من برنامج الحكومة الجديدة في البرلمان في 22 ديسمبر.

وقال إيراكلي غاريباشفيلي: "اشترت جورجيا في عام 2018 رادارات مراقبة جوية فرنسية الصنع ومركز القيادة المتحرك وأنظمة صواريخ "ميسترال–3" (Mistral-3) المضادة للطائرات". وستتواصل المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية بنجاح في العام القادم أيضاً وسيتم شراء طائرات مسيرة استطلاعية تكتيكية عملياتية وقتالية لصالح الوزارة.

وذكر أنه في السنوات القادمة ستجهز وحدات المناورة والمدفعية التابعة للوزارة بمعدات الاستطلاع الطائرة الحديثة، كما سيتم تطوير معدات مراقبة إلكترونية واستطلاعية. في عام 2018، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا. من المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية بنجاح في عام 2021.

وقال إيراكلي غاريباشفيلي "لقد وقعنا أيضاً الاتفاقية مع إسرائيل تمكن من تجديد وتحديث نظام رافائيل (Rafael) المضاد للطائرات في جورجيا".