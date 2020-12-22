"كاونتر سترايك:غلوبال أوفينسيف":"عقد المسابقة الدولية بعنوان "خاري بلبل"

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

ستقام المسابقة الدولية بعنوان "خاري بلبل" بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية والاتحاد الأذربيجاني للرياضة السيبرانية ومنظمة Gaming League Azerbaijan (GLA) التي تساهم في تطوير الرياضة الإلكترونية في بلدنا.

تفيد أذرتاج أنه سيشارك ممثلو أذربيجان وجورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان أيضاً في المسابقة. ستتمثل كل دولة بفريقين في المسابقة. وسيشارك الفائزون في البطولات الوطنية المؤهلة لتلك الدول في هذه المسابقة. سيستمر السباق الذي سيبدأ في 24 ديسمبر لمدة خمسة أيام.

من الجدير بالذكر أن شعبية الرياضة الإلكترونية التي احتوت على أكثر من 400 مليون نسمة وفقاً للاحصاءات قبل عام 2019 تتواصل في التزايد اليوم أيضاً. أُدرجت الرياضة الإلكترونية في برنامج دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر في عام 2022 كاختبار.

نظمت GLA التي تأسست في أذربيجان في عام 2019 وتجري دورات رياضية إلكترونية لأكثر من 10 بطولات للرياضات الإلكترونية حتى الآن. تتمثل الأهداف ذات الأولوية لهذا الدوري الذي تم إنشاؤه لتطوير ثقافة الرياضة السيبرانية، في تطوير الألعاب الرياضية على المستوى الدولي في أذربيجان ولتهيئة الظروف اللازمة للأنشطة المحلية والدولية.