بحث آفاق العلاقات الأذربيجانية الايرانية في طهران

طهران، 22 ديسمبر، أذرتاج

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف الذي يزور ايران حاليا بوزير الطاقة الايراني رضا ارداكانيان في 22 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن آفاق تنمية العلاقات نوقشت في اللقاء.

وذكر شاهن مصطفايف أن أذربيجان تعير اهتماما خاصا بتنمية العلاقات مع ايران مفيدا أن العلاقات بين الدولتين تتواصل في مختلف المجالات رغم جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تخيم على العالم. واكد أنه من المهم استكمال المشاريع التي أطلقها البلدان معًا استكمالا ناجحا مضيفا أن استكمال إنشاء محطتي خدافرين وقيز قلعة سي الكهرومائيتين على نهر أراز يعود بالنفع الكبير الى مجالي الطاقة والزراعة لكلا البلدين.

وتطرق نائب رئيس الوزراء الى تحرير قراباغ من الاحتلال مفيدا أن أذربيجان تعيد بناء المنطقة من خلال تنفيذ أعمال البناء والإنشاء الواسعة هناك. وزاد أن الأعمال المنوطة بالوثائق الموقع عليها بين الدولتين خلال السبعة أعوام الماضية تتواصل: "ويجري حاليا تبادل الطاقة الكهربائية بين ايران وأذربيجان وروسيا وذلك مفيد لكل واحد من الاطراف. وقد فتح تحرير المحافظات الأذربيجانية المتاخمة لحدود ايران من الاحتلال فرصا جديدة للتعاون المفيد ومن الضروري استخدام هذه الفرص. إن حدود أذربيجان وايران حدود الصداقة والأخوة وذلك نموذج لسائر الدول."

وقال رضا ارداكانيان إن ايران يمكن لها أن تعيد بناء المجالين المائي والكهربائي في الاراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال مفيدا أن ثمة عددا كثيرا من الشركات التي ترغب في العمل في هذا المجال. واضاف الوزير أن ايران مستعدة للمشاركة عن كثب في اعادة بناء قراباغ.

وجرى خلال المحادثة تبادل الاراء تبادلا واسعا حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفير أذربيجان في ايران بنياد حسينوف ايضا.

عقب اللقاء عقد مؤتمر صحفي ورد على أسئلة صحفيين.

كتانوف مراسل أذرتاج