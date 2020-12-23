ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في جورجيا

تبيليسي، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع ألفين و345 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 214 ألف و871 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2233 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 191 الف و968 مصاب من الوباء.