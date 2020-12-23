رجب طيب أردوغان: أذربيجان حررت بقرارها أراضيها المحتلة من العدو

أنقرة، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

لقد دعمنا انهاء الاحتلال الذي تم تجاهله لمدة ثلاثين عاما في قاراباغ. قرر أشقاؤنا الأذربيجانيون حل مشاكلهم بأنفسهم وحرروا أراضيهم المحتلة من العدو. ورفض هذا النصر التاريخي غير مقبول.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي.

تبادل رئيس الدولة آراءه مع البرلمانيين حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال قائلا إن تركيا التي لا تتراجع عن موقفها الصحيح ستواصل اتباع مسار التنمية الخاص بها.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تتدخل مطلقا في الأصل القومي لأي شخص أو معتقداته أو ثقافته أو أسلوب حياته. ولن تسمح لأي شخص بالتدخل في معتقداتها وقيمها وثقافتها.

واشار رجب طيب أردوغان إلى أن السياسة الخارجية التركية لم تتغير، وتؤيد الحوار وستواصل بحزم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضد المعايير المزدوجة.

قال إن أنقرة تأمل فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021.