مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني والمفوض الاوروبي للجوار والتوسع

باكو، 23 ديسمبر، اذرتاج

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومفوض الاتحاد الاوروبي في شئون الجوار والتوسع اوليفر وارهيل.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا مسائل الطاقة والتعاون بين الاتحاد الاوروبي واذربيجان كاستمرار للقاءات اجراها الوزير جيهون بايراموف اثناء مشاركته في اجتماع مجلس التعاون الاذربيجاني الاوروبي في بروكسل.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول الموضوعات الاقليمية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.