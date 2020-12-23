بحث أمكانات التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وإيران رئيس كوبيا يلتقي بسفير إيران

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

نوقشت امكانات التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وإيران.

أفادت أذرتاج عن بيان وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوبيا أن رئيس مجلس ادارة كوبيا اورخان محمدوف عقد لقاء مع سفير ايران في باكو سيد عباس موسوي. وقدم محمدوف في اللقاء معلومات حول فعاليات كوبيا ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الجائحة وآليات دعم الوكالة ومبادرات ريادة العمل الاجتماعية.

كما استلفت الى أن إنعاش وإنهاض الاراضي المحررة من الاحتلال نتيجة الحرب الوطنية الـ44 يوما من اولويات الدولة وتخطيط كوبيا تنفيذ فعاليات موافقة مع الاستراتيجية التي تحددها دولة أذربيجان من اجل عودة الأعمال الى تلك الاراضي وتنظيم فعاليات ريادة العمل وتشكيل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وابلغ أن اصحاب المشاريع والاعمال الذين يرغبون في اقامة اعمال لدى اراضينا المحررة من الاحتلال يقدمون مشاريعهم للأعمال الى كوبيا حاليا وقد أخذ أول مشروع عمل وهو مؤسسة المخبز والحلويات في النشاط في مدينة شوشا بدعم الوكالة.

وابلغ السفير سيد عباس موسوي أن ثمة امكانات كبيرة في جميع المجالات بين البلدين بما فيه توسيع التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى أن تحقيق مشاريع استثمار مشتركة في الاراضي المحررة المتاخمة للحدود يعود بالنفع الى مشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا الطرفين.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول توسيع العلاقات في التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وإيران وحول مشاريع محتمل تنفيذها مشتركا مع المستثمرين الأجانب في الاراضي المحررة من الاحتلال وتوسيع العلاقات التجارية بين مشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين وإقامة تعاون بين كوبيا والمنظمة الايرانية للصناعة الصغيرة والحدائق الصناعية وسائر المؤسسات ذات الصلة.