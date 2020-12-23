جنود أمريكان أخذوا يغادرون الصومال

مقديشو، 23 ديسمبر، أذرتاج

اوصلت وحدات اولى للقوات المسلحة الامريكية الى سفينة ماكين ايسلند الامريكية المرساة في سواحل الصومال.

أفادت أذرتاج عن جوبجوق نيوز أن الجنود الامريكان أخذوا يغادرون الصومال ضمن عملية سحب القوات الامريكية من اراضي الصومال وذلك عن طريق السفن للمشاة البحرية وعدد الجنود الامريكان المجلون من هذا البلد نحو 700 جندي.

وقالت بوابة صومالي غارديان إن القسم الرئيسي من القوات المسحوبة من البلد سيوضع في القاعدة العسكرية البحرية كامب ليمونيه ذات القوام البالغ 3 الاف جندي في جيبوتي وهي اكبر قاعدة امريكية في إفريقيا. واضافت أن القسم الباقي من القوات الامريكية المغادرة سيتجه الى كينيا.

يذكر أن 6 الاف جندي امريكي يرابطون حاليا في قارة إفريقيا حاليا.