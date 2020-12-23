بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران في جورجيا

تبيليسي، 23 ديسمبر، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في جورجيا فائق قولييف بنظيره الايراني في تبيليسي 23 ديسمبر.

أفادت أذرتاج أن السفير قولييف هنأ السفير اكبر قاسمي علي آبادي بمناسبة تعيينه سفيرا لجمهورية ايران الاسلامية في جورجيا متمنيا له نجاحا في عمله الدبلوماسي.

وتحدث السفير قولييف عن التطورات الجارية في المنطقة في الآونة الأخيرة والعدوان المستمر ضد أذربيجان طوال 30 سنة مفيدا أن إنهاء احتلال اراضي أذربيجان واستعادة سلامة اراضيها يسبب بتغيرات ايجابية ليس بالنسبة لاذربيجان فقط بل ولجميع المنطقة ايضا.

وقدم السفير قولييف الامتنان على التضامن والموقف المبدئي لدولة ايران وشعبها خلال الحرب الوطنية التي خاضت بها أذربيجان.

وبدوره اكد السفير اكبر قاسمي علي آبادي على أن العلاقات المبنية على القاعدة المتينة بين إيران وأذربيجان تخدم لمصالح كلا الشعبين الصديقين. وهنأ جمهورية أذربيجان بمناسبة النصر المجيد في الحرب التي خاضتها من اجل استعادة وحدة أراضيها مشددا مرة اخرى على تأييد ايران بهذا الموقف العادل.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول المزيد من تطوير علاقات حسن الجوار والتعاون المثمر المحلّ بين أذربيجان وإيران وكذلك علاقات كلا البلدين مع جورجيا.

واشارا ايضا الى ظهور فرص واسعة للتعاون متعددة الاطراف في مختلف الاشكال في منطقة جنوب القوقاز نتيجة إزالة عدوان أرمينيا ضد أذربيجان.

وعبر الطرفان عن يقينهما من مواصلة اتصالات مثمرة في المستقبل.

عزيزوف مراسل أذرتاج