رئيس البنك المركزي: ضمان الودائع التام موجه الى حماية صغار المودعين ضمن سياسة الدولة

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن خفض فوائد المصارف مهم جدا. إن الفوائد للقروض المقدمة حديثا انخفضت اكثر من 5 في المائة خلال مدة العامين الأخيرين. طبعا هذا العامل يجب أن يؤدي الى انخفاض فوائد القروض المصرفية والاستهلاكية. ومن جهة أخرى والأهم أن انخفاض فوائد قروض الاعمال يجب أن يكون منالَ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايضا. هذا يأتي ملائما جدا من حيث اقامتها اعمالها.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في تصريح له للوكالة أن عملية انخفاض الفوائد المصرفية يجب ألا تقتصر على الأعمال المنفذة من قبل البنك المركزي فقط موضحا أن كون الفوائد هناك عالية الى حد معين يؤدي الى ظهور أسئلة وذلك طبعا مرتبط بالمخاطر في الاقتصاد ومخاطر البنوك والأعمال. ويجب أن نعمل على أن نخفض هذه المخاطر الى درجة كبيرة مع المؤسسات الاخرى. وهذه المخاطر معلومة لدينا ونعمل عليها. وأشيد بدور الأعمال المنفذة والاصلاحات المقامة الموجهة الى انخفاض الفوائد المصرفية. ويجب أن نزيد من تعميق هذه الإصلاحات.

واضاف رستموف أن ضمان الودائع مدرج في الأجندة على اساس رسالة قدمها الرئيس إلهام علييف الى المجلس الوطني. ووضع معيار حده 100 الف مانات من اجل ذلك. هذا اكثر مرارا قياسا الى البلدان المجاورة مثل روسيا وتركيا. والنظام الجديد المقدم مثمر جدا. وحسب النظام يتم ضمان ودائع 8ر99 في المائة من الأهالي والناس البالغ 2ر0 في المائة لهم معارف مالية عالية. ومثل هولاء الناس قادرون على ادارة الاموال كما يكسبونها ولا أرى مشكلة بحقهم. ولكن يتم ضمان ودائعهم بمبلغ عال مثلا جزئها البالغ 100 الف مانات ايضا. والأمر الأهم هو ضمان ودائع 8ر99 في المائة من الاهالي. ولدينا قرابة 7 ملايين مودع وغالبيتهم من المودعين الصغار والمتوسطين.

وشدد رئيس البنك المركزي على أن ضمان الودائع التام موجه الى حماية صغار المودعين كسياسة الدولة.