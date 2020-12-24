صحيفة "ايل باييس" الإسبانية تنشر مقالاً عن الفظائع التي ارتكبها الأرمن في أراضي أذربيجان

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة "ايل باييس" (El Pais) الاسبانية مقالاً عن الدمار الذي ألحقتها أرمينيا لأراضي أذربيجان وانتصار بلادنا في حرب قره باغ.

تفيد أذرتاج أن كاتب المقال أندريس مورينزا الذي أوفد إلى المنطقة قال إن القوات المسلحة الأذربيجانية استعادت السيطرة على الأراضي المحتلة بعد ستة أسابيع من الحرب.

في معرض تقديمه صور الدمار في مدينة أغدام المحررة، كتب المؤلف أن 40 ألفاً من سكان المدينة طُردوا من أراضيهم الأصلية خلال احتلال أرمينيا في عام 1993. دمرت منازلهم وأصبحت أغدام "مدينة الأشباح". نتيجة لحرب قره باغ الثانية، تم تحرير أغدام وسيقوم الجانب الأذربيجاني باستعادتها وتهيئة الظروف لعودة سكانها إليها.

ويشير المقال إلى أن الأعمال جارية في الوقت الحاضر لتطهير المنطقة من الألغام، كما يقدم معلومات حول مدينة فضولي المحررة. ويشير صاحب المقال إلى أنه في الطريق إلى فضولي التي كانت تحت احتلال الأرمن لمدة 30 عاماً شاهدنا دبابات ومركبات مدمرة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمينية.

يتطرق المقال أيضاً للهجمات الصاروخية الأرمينية على المدنيين الأذربيجانيين والبنية التحتية للبلاد.

يشار إلى أن كنجه التي هي ثاني أكبر مدينة في أذربيجان وتقع بعيدة عن خط المواجهة تعرضت للقصف من قبل القوات المسلحة الأرمينية في 17 أكتوبر. وأسفر القصف عن تدمير عشرات المنازل وقتل أشخاص. وفي نفس الوقت أطلقت صواريخ باتجاه مدينة بردا ودمرت منازل وقتل أشخاص.

تتضمن المقالة أيضاً صوراً عن جميع الموضوعات التي تم تناولها.