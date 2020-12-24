الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظتي قبادلي وزنكيلان
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
قبادلي، زنكيلان، 24 ديسمبر، أذرتاج
زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا محافظتي قبادلي وزنكيلان المحررتين من الاحتلال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥]
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٩]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤١]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠١]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٣]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
٢١.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٧]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٨]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٦]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٦]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٥]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك