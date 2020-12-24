  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للدورة الخريفية
    رئيس الوزراء أسدوف يحضر الجلسة

    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٩]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية للدورة الخريفية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف يحضر الجلسة العامة.

    ويبحث النواب 13 مسألة معظمها يخص بمختلف بنود مشروع ميزانية الدولة لعام 2021م.

     

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للدورة الخريفية
    رئيس الوزراء أسدوف يحضر الجلسة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤١]
    صحيفة "ايل باييس" الإسبانية تنشر مقالاً عن الفظائع التي ارتكبها الأرمن في أراضي أذربيجان
    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١٨]
    نجاة أرمينيا ومستقبلها يتوقفان على امتناعها من مزاعمها الإقليمية على اراضي البلدان المجاورة
    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
    بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران في جورجيا
    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
    رجب طيب أردوغان: أذربيجان حررت بقرارها أراضيها المحتلة من العدو
    المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للدورة الخريفية رئيس الوزراء أسدوف يحضر الجلسة