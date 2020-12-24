المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية للدورة الخريفية
رئيس الوزراء أسدوف يحضر الجلسة
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٩]
باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية للدورة الخريفية.
أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف يحضر الجلسة العامة.
ويبحث النواب 13 مسألة معظمها يخص بمختلف بنود مشروع ميزانية الدولة لعام 2021م.
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