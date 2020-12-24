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    بحث تعاون دول رابطة الدول المستقبلة في مجال الصحة

    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    عقدت جلسة للشبكة الدولية لمؤسسات الصحة العامة وحوسبة الصحة الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج عن موقع اللجنة التنفيذية للرابطة أن الجلسة عقدت بدعم معهد البحوث العلمية المركزي لتنظيم وأتمتة الفعاليات الصحية لدى وزارة الصحة الروسية.

    وأنهى المشاركون فعاليات شبكة المؤسسات الخاصة بعام 2020م ونظروا في مقترحات الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقبلة بشأن ادراج خطة الفعاليات الرئيسية للعام المقبل في المشروع.

    ويخطط إيلاء اهتمام خاص للحيلولة دون الأمراض غير المعدية وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل و عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمراقبة عليها. ومن المقرر أيضًا تحليل نتائج تنفيذ خطة العمل لتنفيذ استراتيجية "صحة سكان الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة" للفترة 2020-2021م.

    كما تقررت ترجمة التصانيف الدولية للتعديل الـ11 أي سي دي 11 والأمراض والمشكلات الصحية الى اللغة الروسية. ويتيح هذا بتسريع تطبيق التصانيف المذكورة في الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة.

    ونظروا كذلك في سير تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس التعاون في مجال الصحة لرابطة الدول المستقلة.

     

    AZERTAG.AZ :بحث تعاون دول رابطة الدول المستقبلة في مجال الصحة
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    بحث تعاون دول رابطة الدول المستقبلة في مجال الصحة