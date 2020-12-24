الرئيس إلهام علييف: الأساليب التكتيكية التي نستخدمها من مستجدات العلوم العسكرية العالمية

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

حاولنا بناء تكتيكاتنا بحيث تكون الخسائر صغيرة. في الوقت نفسه، كانت هناك خطوات كثيرة غير متوقعة في تكتيكاتنا. الأساليب التكتيكية التي نستخدمها جديدة في العلوم العسكرية العالمية. على مر الزمن، سيُقدَّم مزيد من المعلومات حول هذه المسألة. ومع ذلك، تُظهر المعلومات المسربة للصحافة الأجنبية أن هذه الحرب تم تحليلها ولا يزال على محمل الجد من قبل الخبراء العسكريين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائد الاعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف في حديثه عن انتصار أذربيجان خلال زيارته لمدينة قوبادلي.

قال رئيس الدولة ان "الاحترافية والبطولة والتخطيط والعزيمة القوية والروح الوطنية والتموين بالمعدات التقنية - كل هذه العوامل ووحدة الشعب والحكومة هي التي أدت الى انتصارنا. كنا نتقدم كل يوم ولمدة 44 يومًا لم يكن يوم واحد نتراجع فيه. لا يمر يوم لا نحل فيه أي مشكلة. كنت أوافق كل صباح على الخطة القتالية اليومية والتي تم تحليلها في نهاية اليوم. نتيجة لذلك، تمكنا من تحقيق نصر كبير في وقت قصير ومن تحرير اراضينا من العدو. نتيجة الضربات الساحقة التي انزلناها على العدو، لا يستطيع العدو التعافي منها حتى الآن".