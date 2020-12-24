وزير الخارجية التركي يزور روسيا

موسكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

سيقوم وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو بزيارة عمل الى روسيا في 29 ديسمبر.

افادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي لها اليوم.

قالت ان مولود جاوش اوغلو سيلتقي في سوتشي بنظيره الروسي سيرغي لافروف. سيقام في ذلك اليوم اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي في اطار مجلس التعاون الروسي التركي الرفيع المستوى.

سيناقش الطرفان مسائل تنفيذ البيان الثلاثي الموقع بين قادة اذربيجان وروسيا وارمينيا. كما سيجرى تبادل الآراء حول مسائل تنفيذ نشاط مركز المراقبة التركية الروسية المشتركة.

كما سيستعرض الجانبان آخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط وجنوب القوقاز وآسيا المركزية واوكرانيا وحوض البحر الاسود.