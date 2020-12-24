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    رئيس الوزراء الجورجي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني

    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٣]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    أجرى رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا مكالمة هاتفية بالرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    نقل رئيس الوزراء الجورجي تهانيه الى الرئيس الاذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له دوام النجاحات وموفور الصحة لأجل تطوير بلاده ورفاهية شعبه.

    اعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه على الاهتمام والتبريكات.

    كما تحدث الجانبان اثناء المكالمة الهاتفية عن التطور الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين معربين عن يقينهما من المزيد من توسيع التعاون فيما بعد ايضا.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني
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