أذربيجان: تسجيل 1703 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4359 حالة شفاء ووفاة 36 شخصا

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 1703 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4359 شخص من هذا المرض وتوفي 36 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 211 ألف و764 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 160 ألف و245 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2416 مريض ويستمر علاج 49103 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و129 ألف و291 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 13300 فحص طبي.