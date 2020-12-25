البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ28 ديسمبر
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 28 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٣]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٥]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٢١]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:١٤]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٣]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٧]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٨]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك