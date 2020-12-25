إصابة 2152 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 2152 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 467 ألف و222 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 85 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 9 آلاف و753 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 38 ألفا و511 مصاب و2382 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 418 ألف و889 مصاب من هذا المرض.