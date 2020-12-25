"ميتسوبيشي" انشأت مجمع الإنتاج الكيمائي بتكلفة مليار دولار في اوزبكستان
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
طشقند، 25 ديسمبر، أذرتاج
انشأت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية مجمع الإنتاج الكيمائي بتكلفة مليار دولار في قاعدة مجمع الانتاج "نوائي آزوت" في اوزبكستان.
افاد مراسل أذرتاج من طشقند ان المجمع انشئ بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والجانب الاوزبكي.
قال ان المؤسسة ستنتج 660 ألف طن أزوت امونيوم و577.5 ألف طن من الكارباميد سنويا، مما ستلبي احتياجات البلد على ذلك.
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