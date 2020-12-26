ليونيد كلاشنيكوف: الرئيس إلهام علييف حل مشكلة رئيسية لأذربيجان

موسكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

كنت أؤكد دائماً على دور حيدر علييف في التاريخ. أعتقد أنه كان من أعظم أبناء الشعب الأذربيجاني. يقول الكثيرون إنه لو كان حيدر علييف يقود الاتحاد السوفيتي ذات مرة ، لم يحدث الكثير من المصائب.

صرح بهذا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسية لشئون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي والعلاقات مع المواطنين ليونيد كلاشينكوف في مقابلة مع أذرتاج.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الرئيس إلهام علييف هو نجل جدير لوالده. تعامل حيدر علييف مع كل شيء بأمانة وإنصاف. يجب أن أقول اليوم إن إلهام علييف حل المشكلة الرئيسية لأذربيجان.

كان من المستحيل حل هذه القضية على الفور. وكان الحل يحتاج الى سنوات عديدة من السلوك الدبلوماسي والنشاط الدبلوماسي المتأني، وكان من المطلوب إقامة اقتصاد متطور وصناعة حربية وفي نفس الوقت، التعامل مع الجيران.

وأشار ليونيد كلاشينكوف إلى أن إلهام علييف بصفته خريج المعهد الحكومي للعلاقات الدولية في موسكو والدبلوماسي قادر على التحدث واستعمال الكلمات اللازمة. "لقد شاهدت الأحداث في أذربيجان خلال المعارك العسكرية في قره باغ، ويمكنني القول إنه كان صحفياً رئيسياً في البلاد. ليس لأنه يستطيع التحدث بشكل جيد كدبلوماسي، بل لأنه شخص نزيه. وأنا أتحدث أيضاً كثيراً وأرى على الفور أن الشخص كيف يتحدث بصدق وإخلاص ولا يحاول تصحيح الموقف بشكل مصطنع. وقال السياسي الروسي "أنه تحدث بصدق ليس فقط لشعبه ولكن ايضاً لجميع الشعوب الاخرى".

أشار ليونيد كلاشينكوف إلى قمة رابطة الدول المستقلة التي عقدت مؤخراً: "تحدث رئيس أذربيجان بيقين. حتى أنه تحدث بصدق عن قيادة الدولة المجاورة. يشعر المتفرجون العاديون بذلك دائماً. كرئيس للجنة الكومنولث المستقلة، كنت دائماً أضرب مثلاً على أذربيجان كقدوة في تطوير اللغة الروسية.

قال ليونيد كلاشينكوف: "عشية رأس السنة الجديدة، أتمنى لشعب أذربيجان ألا يواجه لحظات حزينة في الحياة وأن يعيش الحياة السعيدة التي يستحقها وأن تنمو أذربيجان".