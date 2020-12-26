البنك المركزي: صرف العملات الاجنبية بدون ترخيص يتعارض مع متطلبات التشريع

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

تنفيذ فعاليات صرف العملة الاجنبية بدون ترخيص يتعارض مع متطلبات التشريع.

أفادت أذرتاج أن ذلك صرح به البنك المركزي.

وجاء في بيان البنك المركزي "أننا نبلغ ردا على أفكار خاطئة منتشرة بين المجتمع بشأن نشاط "سوق سوداء" في صرف العملات الاجنبية في البلد أن البنك المركزي الأذربيجاني يجري المراقبة على البنوك ومراكز صرف العملات التي تملك ترخيصا في فعاليات صرف العملات بما يوافق مع التشريع. إن اجراء فعاليات صرف العملات الاجنبية بدون ترخيص يتعارض مع متطلبات التشريع والتصدي لهذه الفعالية يضمن من قبل الجهات المختصة."