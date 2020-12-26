زلزال بقوة 4.1 درجات يهز تركيا
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]
أنقرة، 26 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات منطقة سيوريجه في ولاية ألاويغ التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 11:57 بالتوقيت المحلي.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:١٤]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٣]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٧]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤٥]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٣]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٢٧]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك