زلزال بقوة 4.1 درجات يهز تركيا

أنقرة، 26 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات منطقة سيوريجه في ولاية ألاويغ التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 11:57 بالتوقيت المحلي.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.