صحافة جورجيا: الكشف عن نوع جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد

تبيليسي، 26 ديسمبر، أذرتاج

تم الكشف في جورجيا عن نوع جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أن الدراسات المنظمة من قبل مختبر ريتشارد لوغار في تبيليسي صدقت على وجود نوع "فيروس كورونا المستجد الانكليزي" في احد العينات الأربع الخاضعة للتدقيق.

أفادت أذرتاج عن قناة "متاواري أرخي" أن هذا الفيروس غير مصدق عليه رسميا الى الحين ولكنه من المعلوم أن المختبر يعمل على حالات مشتبه بها.

وتحدث كبير علماء الفيروسات نائب مدير المركز الجورجي للرقابة على الأمراض بآته إيمنادزي عن الدراسات المستمرة لدى مختبر لوغار اليوم. ولم يفند الكشف عن عدة فيروسات مشتبه بها في المختبر. ولكنه لم يقل إن هذا نوع جديد من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ام لا.

غير أن بعض المتخصصين لا يبتعدون عن احتمال انتشار نوع جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا.

ويحتمل الخبراء أن "فيروس كورونا المستجد الانكليزي" يمكن أن يكشف عنه في سائر البلاد ايضا بجانب جورجيا ايضا.

يذكر أن نوعا جديدا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تم الكشف عنه الاسبوع الماضي في إنكلترا وقال رئيس الوزراء الانكليزي جونسون إن سارس كوف 2 المكشوع عنه جنوب البلاد اكثر معدية بنسبة 70 في المائة.

وقد صدقت منظمة الصحة العالمية على كون النوع الجديد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المكشوف عنه في إنكلترا اكثر معدية.

عزيزوف مراسل أذرتاج