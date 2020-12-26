أذربيجان: تسجيل 1428 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4255 حالة شفاء ووفاة 38 شخصا

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 1428 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4255 شخص من هذا المرض وتوفي 38 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 213 ألف و192 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 164 ألف و500 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2454 مريض ويستمر علاج 46238 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و141 ألف و798 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 12507 فحص طبي.