اسطنبول، 26 ديسمبر، أذرتاج اعلنت شركة صينية انها ستنشئ مؤسسة انتاجية في تركيا وتبدأ انتاج هواتف في العام القادم. افادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات اعلنها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك. اضاف الوزير ان شركة صينية اخرى وظفت استثمارات في تركيا وتخطط بدء الانتاج في فبراير. تخطط انتاج حوالي 10 ملايين هواتف. ستبدأ عملها بـألف عامل.

AZERTAG.AZ : شركة صينية تبدأ انتاج هواتف في تركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده