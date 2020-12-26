  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    شركة صينية تبدأ انتاج هواتف في تركيا

    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    اسطنبول، 26 ديسمبر، أذرتاج

    اعلنت شركة صينية انها ستنشئ مؤسسة انتاجية في تركيا وتبدأ انتاج هواتف في العام القادم.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات اعلنها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك.

    اضاف الوزير ان شركة صينية اخرى وظفت استثمارات في تركيا وتخطط بدء الانتاج في فبراير. تخطط انتاج حوالي 10 ملايين هواتف. ستبدأ عملها بـألف عامل.

    AZERTAG.AZ :شركة صينية تبدأ انتاج هواتف في تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
    منتدى "يونا" الإعلامي يناقش جهود الايسيسكو ومستقبل العمل الثقافي في العالم الإسلامي
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٥‎]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في العالم
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]
    5760 اصابة و134 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    صحافة جورجيا: الكشف عن نوع جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد
    شركة صينية تبدأ انتاج هواتف في تركيا