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    ثوران بركان في جزيرة سوانوس لمحافظة كاجوشيما اليابانية

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    طوكيو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ثار اليوم بركان في جزيرة سوانوس لمحافظة كاجوشيما اليابانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الأرصاد اليابانية ان ثوران بركان في جزيرة بجنوب غرب البلاد، مُحذرة من اندفاع صخور كبيرة في الهواء في نطاق نصف قطره يبلغ كيلومترين من فوهة البركان.

    وقع ثوران البركان عند فوهة بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس في محافظة كاجوشيما، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التحذير من النشاط البركاني بمقدار درجة واحدة إلى ثلاثة، مما يعني أنه لا ينبغي للناس الاقتراب من فوهة البركان.

    ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

    وبعد ثوران البركان، أنشأت الحكومة اليابانية مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات.

    وأوضحت الهيئة أن صخورًا كبيرة قُذفت من فوهة بركان جبل أوتاكي.

    AZERTAG.AZ :ثوران بركان في جزيرة سوانوس لمحافظة كاجوشيما اليابانية
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