5 آلاف و908 إصابة و121 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 28 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 5 آلاف و908 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و206 ألف و373 شخص.

تم تسجيل 121 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 54 ألفا و814 شخص.

تعافى 960 الف و751 مصاب تماما وترخصوا.

سيتم تطعيم السكان في إيران باستخدام لقاح وطني. وسيبدأ التطعيم في الأيام القادمة.

ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.