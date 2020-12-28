وزير الخارجية التركي يزور روسيا

أنقرة، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خلال زيارتنا لروسيا في 29 ديسمبر سنناقش العلاقات الثنائية ومستقبل علاقاتنا والتعاون المشترك في العمليات الإقليمية ومن جملتها إحلال السلام المستدام في القوقاز.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في المؤتمر الصحفي المنعقد في أنقرة.

ذكر الوزير مولود تشاووش أوغلو أنه تم توقيع الاتفاق ْحول إنشاء مركز روسي- تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بين ارمينيا واذربيجان من أجل احلال السلام المستدام في القوقاز وقال إننا نناقش هذه المسألة مع أذربيجان. يجب أن تستمر العمليات في إطار وحدة أراضي أذربيجان وقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمتي لأمم المتحدة والأمن والتعاون في أوروبا. كما ستتم مناقشة هذه المسائل خلال الزيارة.