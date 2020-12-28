ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في العالم

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 7 آلاف و393 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 1754493 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 434 الف و779 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 79232555 شخص.

وتعافى أكثر من 56 مليونا و490 ألف مصاب تماما. ويخضع 21 مليونا و972 ألف مريض للعلاج و105 ألف و799 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 19 مليونا و210 الف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (10 ملايين و169 الف شخص) والبرازيل (7 ملايين و448 ألف شخص) وروسيا (مليونين و992 الف شخص) وكولومبيا (مليونين و547 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 338 ألف و263 شخص. تم تسجيل 190 ألف و515 حالة وفاة في البرازيل و147 ألف و379 حالة في الهند و121 ألف و837 شخص في المكسيك و71 ألفا و359 شخص في إيطاليا.