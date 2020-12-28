باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الأعمال المنفذة ضمن اعادة بناء القسم ما بين الجزء البالغ 5ر7 كم الى عقدة ماسازير من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا وحدود الاتحاد الروسي.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة شارك كذلك في تدشين القسم الأول البالغ 30 كم من الطريق البري الجديد الواصل بين باكو وقوبا وحدود الاتحاد الروسي التابع لممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

قدم رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة.

وضمن الأعمال المنفذة بني جسر للسكك الحديدية قرب عقدة خيردالان من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا وحدود روسيا وفقا للمشروع وذلك بعد تفكيك الجسر القديم.

ثم شارك الرئيس إلهام علييف في تدشين القسم الأول البالغ 30 كم الذي يمر بين قصبتي ياشمه وجيلازي بمحافظة خيزي من الطريق البري الجديد الواصل بين باكو وقوبا وحدود روسيا التابع لممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

الطريق البري الجديد البالغ طوله 150 كم ذو 4 مسالك. وأعمال الانشاء والبناء الجارية في القسم الذي يمر بين قرية جندوب بمحافظة شابران وقصبة سامور لمحافظة قوصار على وشك الانتهاء. وهذا الطريق الجديد أقصر قدر 13 كم ويخطط استكمال الاعمال في القسم الباقي من الطريق في النصف الثاني من العام المقبل. ويمكن استخدام الطريق الجديد عند مداخلها بتقاطعه بالطرق البرية التي تمر من خلال محافظتي سيازن وشابران وكذلك الطريق السريع الواصل بين قوبا وخاتشماز. ويخطط اختلاف أجرة كل كيلومتر لاستخدام الطريق الجديد للشاحنات والسيارات.