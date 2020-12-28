انتخاب نادي قراباغ نادي عام 2020م بدوري الممتاز الأذربيجاني

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

اختتم عام 2020م بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. ونشرت إدارة الدوري بيانا بهذا الشأن.

أفادت أذرتاج أن 6 جولات من الموسم الـ 2019-2020م و12 جولة من الموسم الـ 2020-2021م نظمت خلال العام. وتابع المشجعون 75 مباراة عموما خلال 19 جولة. وسجلت 196 هدف في هذه المباريات. والإنتاجية المتوسطة 61ر2 هدفين. وتغلب أصحاب الأرض 27 مرة فيما تغلب الضيوف 26 مرة وتعادلت الاندية 22 مرة.

وأحسن نادي العام المنتهي هو قراباغ أغدام. وحصل نادي أغدام 37 نقطة بفارق مباراة. وخسر قراباغ مرة واحدة بينما سجل اكثر هدف وهو اقل الاندية التي رأت هدفا في مراميها.

ورصيد نفطجي باكو الذي تغلب 10 مرات نفس قدر ما فاز به قراباغ 36 نقطة فيما استقر بالمركز الثالث زيرة باكو الذي تخلف عن "البيض السود" قدر 10 نقاط.