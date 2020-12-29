جورجيا تتصدر منظمة غوام العام المقبل

تبيليسي، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال دافيد زالكالياني إن عام 2021م المقبل يأتي مثمرا وذا مسؤولية جدا بالنسبة لجورجيا التي تتصدر منظمة غوام بين الفترة ما بين 1 يناير العام المقبل و1 يناير عام 2022م وهذا مثير للاعتزاز جدا بالنسبة لنا.

أفادت أذرتاج أن زالكالياني وزير الخارجية الجورجي تحدث في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة غوام من اجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المنعقد عبر الانترنت بالاتصال المرئي 28 ديسمبر عن خطط بلاده الرئيسية لفترة رئاستها المنظمة. واوضح أن جورجيا تركز الاهتمام خلال الفترة المذكورة على تعزيز العلاقات داخل المنظمة والتعاون السياسي وبين القطاعات والبرلماني وكذلك تعميق العلاقات بين الناس.

يذكر أن جورجيا استلمت الرئاسة من أذربيجان.

عزيزوف مراسل أذرتاج