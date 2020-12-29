باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2936 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 13 مليارا و60.5 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا.

AZERTAG.AZ : تصدير 2936 نوع من المنتجات خلال 11 شهرا

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