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    تصدير 2936 نوع من المنتجات خلال 11 شهرا

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2936 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 13 مليارا و60.5 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا.

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