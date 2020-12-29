العثور على عبوة ناسفة وضعها العدو تحت جسر في زنكيلان

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

تم العثور على عبوة ناسفة وضعها العدو الارميني تحت جسر قرب قرية رازادره في محافظة زنكيلان المحررة من وطأة الاحتلال.

افادت وكالة أذرتاج ان وكالة تطهير الاراضي من الالغام في اذربيجان (أناما) قامت بتحييد العبوة الناسفة المتكونة من 158 كغ من المادة المتفجرة و125 كغ من المتفجرات بمادة نترات الأمونيوم و4 كبسولات التفجير الكهربائية و30 متر حبل الصاعق.

يجب الذكر ان العدو الارميني وضع العبوة الناسفة عند مغادرته المنطقة.