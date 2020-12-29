خلوصي آكار: جنودنا توجهوا الى أذربيجان لبدء مهامهم في المركز المشترك

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

"جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ".

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها خلوصي أكار وزير الدفاع الوطني التركي في تصريح نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف: "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باغ سيباشر 35 ضابطا وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".