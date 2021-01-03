  وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ربند المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)  

باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ربند المحررة في محافظة زنقيلان من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16095937935421452120.mp4