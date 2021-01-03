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    سياسة


      وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ربند المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)  

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

     نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ربند المحررة في محافظة زنقيلان من وطأة الاحتلال الارميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

     https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16095937935421452120.mp4

    AZERTAG.AZ :  وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ربند المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)  
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