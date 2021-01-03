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    سوكار تفتتح محطة وقود جديدة في كييف

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    كييف، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ستفتح شركة سوكار محطة تزويد وقود جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف في الأيام المقبلة. تجري الأعمال النهائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "سوكار أوكرانيا للطاقة" ان محطة الوقود الجديدة تقع في شارع ستيبان بانديرا. وبالتالي، سيصل عدد محطات الوقود لشركة "سوكار أوكرانيا للطاقة" في كييف إلى 13 محطة. تنشأ المحطات الجديدة لسوكار على طراز صناعي حديث بتصميم خاص. كل شيء في المحطة الجديدة عبارة عن مزيج من الهياكل الخرسانية والزجاجية والمعدنية وفقًا لتقاليد "سوكار".

    سيتم افتتاح محطات وقود جديدة في مدينتي خاركوف ودنيبرو خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سوكار تفتتح محطة وقود جديدة في كييف
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