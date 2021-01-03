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    102 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٠]

    طهران، 3 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 5 آلاف و960 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و243 ألف و434 شخص.

    تم تسجيل 102 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 55 ألفا و540 شخص.

    تعافى مليون و13 الفا و18 مصابا تماما وترخصوا.

    بدأ العلماء الإيرانيون اختبار لقاح ضد فيروس كورونا لدى البشر.

    ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :102 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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