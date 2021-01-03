انخفاض واردات اللحوم

باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

استوردت البلاد 39.4 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 72 مليون دولار.

ويذكر أنه تم استيراد 46.3 الف طن من اللحوم بقيمة 71.6 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من عام 2019.