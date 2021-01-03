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    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 52.5 ألف طن.

    وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 97.4 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 59.5 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 117.8 مليون دولار.

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