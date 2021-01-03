ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 85 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي

باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 8 آلاف و296 شخص خلال الأسبوع الماضي، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليون و844 ألف و859 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع أكثر من 551 ألف و875 شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 85 مليون و34 ألف شخص.

وتعافى أكثر من 60 مليونا و166 ألف مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 20 مليونا و904 الف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (10 ملايين و324 الف شخص) والبرازيل (7 ملايين و716 ألف شخص) وروسيا (3 ملايين و236 الف شخص) وفرنسا (مليونين و643 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 358 ألف و682 شخص. تم تسجيل 195 ألف و742 حالة وفاة في البرازيل و149 ألف و471 حالة في الهند و126 ألف و851 شخص في المكسيك و74 ألفا و985 شخص في إيطاليا.